Ataque a cúster de Los Rojitos deja heridos a chofer y su hijo de 8 años

Un nuevo ataque contra una cúster de la empresa conocida como Los Rojitos se registró en la avenida San Juan, en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. Según información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en una moto lineal habrían disparado contra la unidad, dejando heridos al conductor y a su hijo de 8 años.

Ambos fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora para recibir atención médica. De acuerdo con la información recogida en el lugar, el menor habría recibido un impacto de bala en el hombro, debido a que se encontraba sentado detrás de su padre al momento del ataque. Conductores de la misma empresa llegaron hasta el hospital para acompañar a los heridos y conocer su evolución.

CINCO ATAQUES A LOS ROJITOS

Este nuevo hecho se suma a otros ataques registrados contra esta empresa de transporte. Hata el momento se contabilizan cinco atentados desde noviembre de 2025, ocurridos posteriormente en marzo, abril, junio y el registrado este viernes.

Los trabajadores de la empresa también han señalado que vienen siendo víctimas de cobros de cupos por parte de tres organizaciones criminales que les exigen 60 soles diarios. Asimismo, se habría exigido una cuota inicial de entre S/ 3.000 y S/ 4.000 para poder formar parte de la actividad.

Por ahora, el chofer y su hijo permanecen bajo atención médica en el Hospital María Auxiliadora, mientras se espera información sobre su evolución. Las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables deberán ser determinadas por las autoridades encargadas de la investigación.