¡Pagaron por adelantado! Fans de BTS exigen respuestas por army bomb

A pocos días de realizarse el esperado concierto de BTS, cientos de fanáticas se acercaron a los exteriores del Estadio San Marcos para reclamar por la falta de entrega de las ARMY Bomb que adquirieron con anticipación.

Alrededor de 800 personas aseguran haber pagado entre S/329 y S/369 por el popular light stick. Sin embargo, señalaron que, hasta el momento, no han recibido sus productos ni una respuesta por parte de los organizadores.

"Esta empresa hizo 3 preventas, la primera comenzó en enero y supuestamente estaba postergada para entregar en marzo, luego hubo un comunicado de que el proveedor de Corea tuvo un retraso y se iba a entregar a finales de mayo, se abrió una segunda preventa sin haber terminado la primera, empezó en abril y terminó el 31 de mayo y garantizaron la entrega en agosto", indicó una fanática a Exitosa.

FANS RECLAMAN DEVOLUCIÓN

Tras esta situación, las afectadas se dirigieron a la tienda el pasado 1 de octubre para buscar una respuesta. Sin embargo, al llegar al establecimiento, encontraron un comunicado en el que se anunciaba su cierre temporal. "No obtenemos respuesta de nada. El día primero de octubre nos acercamos presencialmente acá a la tienda y pusieron su comunicado de que estaban cerrando por amenazas a sus propios trabajadores", manifestó.

Asimismo, las seguidoras señalaron que el monto cobrado por las ARMY Bomb habría sido diferente en cada caso, situación que genera aún mayor confusión y preocupación entre las afectadas. "Bueno, para empezar, no todos nos han cobrado el mismo monto. Yo pertenezco a la segunda preventa. A mí me cobraron 329 soles, pero a partir de la tercera cobraron 369 soles", indicó.

EMPRESA EMITIÓ UN COMUNICADO

Por otro lado, Cosmobook emitió un comunicado el 1 de octubre, en donde pedia las disculpas del caso e indicó que el lote de LIGHTSTICKS BTS VER.4 no llegará al Perú porque el proveedor dejó de responder los mensajes.