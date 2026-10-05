SMP: empresa de transporte suspende servicio tras asesinato de uno de sus conductores

La empresa de la empresa 'Triangulo', ubicada en la zona de Oquendo, en San Martín de Porres, suspendió sus actividades tras el asesinato de uno de sus conductores, ocurrido el pasado sábado 3 de octubre. El trabajador, de 41 años, habría sido víctima de un ataque atribuido preliminarmente a presuntos extorsionadores.

En los exteriores del taller mecánico de la empresa se observó un mensaje de duelo por el fallecimiento del conductor. Según el reporte, tres buses de la compañía salieron del lugar para trasladar a trabajadores al entierro de la víctima.

PASAJEROS AFECTADOS

La suspensión del servicio afectó a pasajeros de la zona, quienes utilizan esta empresa para trasladarse hacia distintos puntos de Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur. Ante la paralización, algunos usuarios tuvieron que recurrir a rutas alternativas para llegar a sus destinos.

Asimismo, los conductores de la empresa sostuvieron una reunión para evaluar si retomarían sus actividades o mantendrían las unidades dentro de los garajes como medida de prevención ante posibles nuevos ataques.