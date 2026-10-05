Transportistas exigen medidas contra la inseguridad y evalúan convocar a un paro

Dirigentes del sector transporte reclamaron al Ejecutivo y al Congreso adoptar medidas frente a los ataques contra conductores y pidieron coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentar la criminalidad.

Durante una reunión con representantes del gremio, los dirigentes cuestionaron la falta de acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso respecto a las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. Señalaron que esta situación estaría dificultando la adopción de medidas frente a la inseguridad que afecta al sector.

Los transportistas también solicitaron la intervención coordinada del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial para enfrentar los casos de extorsión y ataques contra trabajadores del transporte. Uno de los dirigentes sostuvo que en lo que va de la actual gestión se han registrado más de 20 conductores asesinados.

ASAMBLEA

Asimismo, informaron que sostendrán una asamblea y que evalúan convocar a un paro del transporte urbano. Para ello, indicaron que buscarán coordinar con otros gremios del sector. Los dirigentes señalaron además que han mantenido reuniones con autoridades, entre ellas el ministro del Interior, y que uno de sus representantes se reunió con la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, pidieron que se adopten medidas inmediatas ante los ataques que, según manifestaron, continúan afectando a los conductores.