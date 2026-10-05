JNE explica cómo solicitar una justificación para evitar la multa tras las elecciones

Tras culminar las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó que los ciudadanos que no pudieron acudir a votar pueden presentar una solicitud de dispensa para evitar la multa electoral, siempre que acrediten una causal contemplada en el reglamento.

Entre las situaciones que pueden ser sustentadas figuran problemas de salud, hospitalizaciones, cirugías programadas, descansos médicos, así como encontrarse recluido en un centro penitenciario o fuera del país por motivos de estudio. La documentación debe acreditar que la causal ocurrió en la fecha de las elecciones.

El trámite puede realizarse de manera virtual las 24 horas del día. Quienes no tengan acceso a herramientas tecnológicas pueden acudir excepcionalmente a las oficinas del JNE a nivel nacional y presentar su solicitud mediante mesa de partes.

TODA LA DOCUMENTACIÓN

El representante del JNE también señaló que quienes acudieron a una mesa que no llegó a instalarse pueden presentar una solicitud, siempre que cuenten con documentación que sustente una causal prevista en el reglamento. Asimismo, quienes no pudieron votar por inconsistencias en sus datos pueden presentar la constancia entregada por el presidente de mesa.

A poco más de 24 horas de culminada la jornada electoral, el JNE había recibido 384 solicitudes, de las cuales 192 correspondían a Lima. El costo del trámite es de S/ 25.90 cuando la causal invocada requiere el pago de un derecho.