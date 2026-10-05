Familia exige justicia por asesinato de chofer de empresa El Triángulo

Los restos del conductor de la empresa El Triángulo fueron velados por sus familiares, quienes exigen justicia y una investigación que permita identificar a los responsables de su asesinato. El hombre llevaba varios años trabajando al volante y tenía previsto viajar a España en aproximadamente un mes para iniciar una nueva etapa junto a su familia.

Su madre contó que el conductor tenía grandes planes para el futuro. “Me voy a ir primero y luego te llevo a ti y a mi familia”, le había dicho, según recordó. Además de su proyecto de viajar al extranjero, había comenzado a construir en Piura pensando en contar con una propiedad para cuando llegara el momento de dejar de trabajar.

La esposa de la víctima señaló que entre sus pertenencias encontraron los tickets correspondientes a los descuentos que recibía y que, según le había contado, estaban relacionados con el pago de cupos. “Queremos justicia, que todo se aclare”, manifestó. La familia busca determinar por qué fue atacado y si estos pagos tuvieron alguna relación con el crimen.

SERVICIO PARALIZADO

La muerte del conductor también paralizó el servicio de la empresa El Triángulo durante tres días. Sus compañeros acudieron al entierro y señalaron que evalúan retomar sus actividades, mientras que los vecinos de Oquendo afrontan dificultades para movilizarse y deben realizar transbordos para llegar a otros puntos de Lima. Entretanto, las investigaciones continúan para identificar a los autores y establecer el móvil del asesinato.