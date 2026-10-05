Más de 120 personas fueron detenidas por delitos electorales durante las elecciones

Entre las infracciones detectadas se encuentra la suplantación de identidad.

Al menos 121 personas fueron detenidas a nivel nacional por presuntos delitos electorales durante las Elecciones Regionales y Municipales desarrolladas el 4 de octubre, informó el fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito.

Según el funcionario, Áncash concentró el mayor número de detenidos, con 17 personas, seguido de Huánuco con 14 y Cusco con 12. En Lima Sur se registraron nueve detenidos por la comisión de estos delitos.

Entre las infracciones detectadas se encuentra la suplantación de identidad. Asimismo, la Fiscalía reportó casos de toma de locales de votación y destrucción de material electoral en regiones como La Libertad, Loreto, Cajamarca y Áncash.

El Ministerio Público desplegó más de 7.000 fiscales en todo el país y realizó más de 12.000 acciones preventivas relacionadas con delitos contra el sufragio.

INCIDENCIAS

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que se registraron alrededor de 4.000 incidencias durante el proceso electoral. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó los hechos de violencia registrados y señaló que estos no deben ser normalizados.