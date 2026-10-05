Actor Carlos Gassols denuncia deficiencias en Padomi: pidió un dermatólogo y le enviaron un neumólogo

El reconocido actor peruano Carlos Gassols, de 96 años, denunció presuntas deficiencias en el servicio de atención domiciliaria Padomi, luego de solicitar la visita de un odontólogo y un dermatólogo y recibir, meses después, la atención de un neumólogo, especialidad que aseguró no requerir. El caso fue expuesto por el artista a través de sus redes sociales y generó cuestionamientos sobre la atención que reciben los adultos mayores asegurados.

“Hace meses me dijeron que vendría un odontólogo y un dermatólogo a mi domicilio. Sin embargo, hasta ahora sigo esperando. Hoy ha venido un neumólogo, una especialidad que no necesito”, señaló Gassols. El actor cuestionó la organización del programa y remarcó que el tiempo es especialmente importante para las personas adultas mayores.

Ante la denuncia, una representante de Padomi explicó que el programa brinda una atención integral a sus pacientes y que, además de la valoración geriátrica, contempla evaluaciones de distintas especialidades. Por ese motivo, según indicó la doctora María Hernández, subgerente de Atención Domiciliaria de Padomi, se dispuso la visita de un neumólogo para evaluar posibles patologías del paciente.

NO SERÍA UN CASO AISLADO

Sin embargo, el caso de Gassols no sería aislado. Familiares de otros pacientes denunciaron demoras de varios meses para recibir atención de especialistas, además de problemas con la entrega de medicamentos y el traslado de pacientes. Tras hacer pública su denuncia, Gassols informó que Padomi se comunicó con él para programar una nueva visita y expresó su deseo de que la misma rapidez se aplique a todos los asegurados que necesitan atención domiciliaria.