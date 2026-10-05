Advierten sobre el estado del armamento en algunas comisarías

Una denuncia sobre una pistola presuntamente oxidada en la Comisaría de San Cosme reavivó el debate sobre la antigüedad y las condiciones del armamento utilizado por efectivos policiales.

Una denuncia sobre el estado de una pistola asignada a la Comisaría de San Cosme puso nuevamente en discusión las condiciones del armamento utilizado por algunos efectivos policiales. Según el reporte, el arma se encontraría oxidada y en condiciones deficientes para su uso. La situación fue cuestionada debido a que los agentes deben contar con equipos operativos para responder ante posibles emergencias y ataques criminales.

CASO NO SERÍA AISLADO

El general Eduardo Pérez Rocha señaló que el problema no se limitaría a un caso particular. Según explicó, hace más de 30 años no se adquieren armas de puño para el personal policial, por lo que parte del armamento tendría más de dos décadas de antigüedad.

Pérez Rocha también sostuvo que algunas de estas armas se encontrarían inoperativas y que existirían deficiencias relacionadas con el entrenamiento para su utilización.

Por su parte, el exministro del Interior José Zapata señaló en junio que el proceso de renovación del armamento responde a un análisis técnico de las necesidades existentes y que este habría comenzado en marzo de 2025.