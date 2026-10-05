JNE habilita trámite de dispensas y justificaciones por no votar

La solicitud permite a los ciudadanos que no acudieron a votar pedir la exoneración del pago de la multa electoral, siempre que puedan sustentar la causal que les impidió cumplir con su deber.

El trámite se realiza de manera virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De forma excepcional, también puede presentarse en las mesas de partes de las Oficinas Descentralizadas o del Jurado Electoral Especial correspondiente.

El solicitante deberá presentar los documentos que acrediten la razón por la cual no pudo acudir a votar. El derecho de trámite para solicitar la dispensa o justificación tiene un costo de S/ 25.90.

Las solicitudes pueden presentarse desde el día siguiente de las elecciones y hasta antes de que se emita la resolución que ordene una medida cautelar de embargo.

Asimismo, el JNE debe determinar qué ocurre con las mesas de sufragio que no pudieron instalarse debido a la falta de miembros de mesa, situación que podría afectar a un grupo de ciudadanos.