Alias “Juancho”: Estados Unidos sanciona a criminal cercano a “Maldito Cris”

Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones contra alias “Juancho”, un presunto integrante del Tren de Aragua que habría mantenido una estrecha relación con Christopher Joseph Fuentes Gonzales, conocido como “Maldito Cris”. La medida forma parte de una acción contra 11 personas vinculadas a esta organización criminal y vuelve a poner bajo la lupa las investigaciones realizadas en Perú.

El nombre de “Juancho” ya había aparecido en las investigaciones de la Policía peruana en 2023. En junio de ese año, agentes de la Dirincri realizaron un operativo en Canta, donde encontraron indicios de una reunión organizada para celebrar al sujeto. El encuentro habría sido preparado por integrantes cercanos a “Maldito Cris”, quien en ese momento era intensamente buscado por las autoridades.

Según las investigaciones citadas en el reporte, “Juancho” habría tenido vínculos con actividades de minería ilegal y habría sido utilizado por integrantes de la organización para continuar con sus operaciones criminales. Tras los operativos policiales en Perú, “Maldito Cris” fue abatido días después en el norte de Lima, mientras que “Juancho” fue posteriormente detenido en Brasil, aunque logró evadir la justicia.

SANCIÓN A ONCE OBJETIVOS

La medida alcanza a 11 objetivos relacionados con el Tren de Aragua. De acuerdo con la información difundida, diez de ellos fueron sancionados por actividades vinculadas a robos mediante cajeros automáticos y “Juancho” por sus presuntos vínculos con la minería ilegal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también señala que el sujeto también estaría relacionado con el tráfico de drogas y delitos violentos.