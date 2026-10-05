BTS desata furor entre sus fanáticos tras llegada a Lima

El grupo surcoreano BTS llegó a Lima y generó gran expectativa entre sus fanáticos, conocidos como ARMY. Decenas de seguidores se concentraron en los exteriores de un reconocido hotel de Miraflores, donde el grupo se encuentra hospedado.

Los integrantes de la agrupación arribaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alrededor de las 5:30 de la tarde y posteriormente llegaron al hotel cerca de las 8:30 de la noche. Su ingreso se realizó por una de las puertas traseras para evitar el contacto directo con los fanáticos.

Hasta el lugar llegaron jóvenes, adultos, padres y madres de familia que forman parte de la comunidad ARMY y esperan poder ver o saludar a alguno de los siete integrantes de la agrupación.

Ante la llegada de BTS y los próximos conciertos, se desplegó un importante contingente policial en los exteriores del hotel. Las fanáticas también señalaron que han solicitado medidas de seguridad y facilidades de transporte para los días de presentación.

BTS ofrecerá tres presentaciones en Lima, los días miércoles, viernes y sábado. La agrupación surcoreana cuenta con millones de seguidores a nivel mundial y mantiene una enorme comunidad de fanáticos en el Perú.