Fuertes lluvias podrían inundar principales vías de Lima

La Vía Expresa y otras importantes avenidas de Lima podrían convertirse en verdaderas trampas ante la ocurrencia de lluvias intensas. Un estudio de Capeco advierte sobre el riesgo de inundaciones debido a la limitada infraestructura de drenaje pluvial de la capital.

Según el análisis, Lima no cuenta con obras diseñadas con criterios hidráulicos e hidrológicos adecuados para evacuar grandes cantidades de agua. Esta situación podría generar acumulaciones incluso ante la ruptura de tuberías de agua o desagüe.

Entre las vías que podrían verse afectadas figuran la Panamericana Norte, la Carretera Central, la avenida Túpac Amaru, Javier Prado, la Panamericana Sur y la avenida Faucett. Uno de los puntos que genera especial preocupación es el bypass de las avenidas Arequipa y Javier Prado.

Asimismo, un tramo hundido de la Vía Expresa, de aproximadamente cuatro metros de profundidad, podría quedar parcialmente inundado ante lluvias intensas. Esta situación afectaría a miles de conductores y podría generar importantes pérdidas económicas.

POSIBILIDAD DE NUEVOS EVENTOS

El riesgo no es nuevo para la capital. En 1970, Lima registró una lluvia extraordinaria que provocó la acumulación de agua en calles y pasos a desnivel. Ante la posibilidad de nuevos eventos de este tipo, especialistas advierten que la prevención y la implementación de infraestructura adecuada resultan fundamentales.