BTS en Lima: ATU dispondrá buses para conciertos en estadio San Marcos

Ante la alta expectativa generada por los conciertos de la agrupación surcoreana BTS en el Estadio San Marcos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha coordinado con 18 empresas de transporte público la habilitación de buses con rutas y paraderos especiales.

Esta medida busca asegurar la movilización y el desplazamiento de los fanáticos al término de los conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre, ofreciendo alternativas formales y seguras de transporte.

Puntos de abordaje y rutas

En diálogo con 24 Horas, el vocero de la ATU, Daniel Gonzales, detalló que se han establecido cuatro paraderos estratégicos alrededor del recinto como en el jirón Landa (con dirección hacia Callao y Ventanilla), en la avenida Universitaria (hacia el centro de Lima y SJL), en la calle Ramón Herrera (hacia Lima Norte) y a la altura de la universidad Católica (hacia Pueblo Libre, Miraflores y Villa María del Triunfo), además del servicio del Corredor Rojo hacia San Isidro, San Miguel y Ate. En total, serán más de 80 buses operativos ubicados de manera ordenada en estas zonas.

El funcionamiento de estos servicios comenzará a partir de las 8:00 p. m. en cada uno de los paraderos designados, donde las unidades se formarán en filas a la espera de la salida del público. El costo del pasaje dependerá de cada empresa de transporte con un promedio estimado de S/5, aceptándose el pago en efectivo directamente al conductor, a excepción del Corredor Rojo, cuya tarifa establecida es de S/4.50 soles y se cancela con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

Despliegue operativo y fiscalización

Asimismo, se contará con la presencia de personal de fiscalización de la ATU y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes estarán desplegados tanto en las puertas del recinto deportivo como en los paraderos de salida. Este contingente, conformado por entre 100 y 120 personas, tendrá la función de orientar a los asistentes y mantener el orden operativo durante las tres fechas de los conciertos.