Reportan robos de celulares y pertenencias en estación Pirámide del Sol

Pasajeros de la estación Pirámide del Sol, en San Juan de Lurigancho, alertaron sobre robos de celulares y otras pertenencias dentro y en los alrededores de la estación de la Línea 1 del Metro de Lima.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a un grupo de personas que habría aprovechado el descuido de una pasajera para sustraerle sus pertenencias. Una mujer y tres hombres fueron intervenidos por la Policía tras el hecho.

Los usuarios señalaron que los robos también se presentarían en otras estaciones y dentro de los trenes, especialmente cuando existe gran cantidad de pasajeros y se generan aglomeraciones.

Ante esta situación, algunos pasajeros indicaron que adoptan medidas de precaución, como llevar las mochilas adelante y guardar celulares y otros objetos de valor en bolsillos de difícil acceso.

PASAJEROS PREOCUPADOS

Los usuarios expresaron preocupación por estos hechos y pidieron reforzar las medidas de seguridad para prevenir nuevos casos de robo en las estaciones y unidades de la Línea 1.