Ejecutan desalojo en colegio Mariano Melgar tras disputa por terreno

Un operativo de desalojo se realizó en la institución educativa Mariano Melgar, ubicada en Breña, por disposición judicial y con la participación de efectivos policiales y autoridades educativas.

La medida se ejecutó debido a una disputa legal por el uso de un área deportiva del colegio, conflicto que, según representantes de la comunidad educativa, se mantiene desde hace 11 años. Durante el operativo, varias personas que se encontraban en el lugar fueron retiradas del área.

Un grupo de personas se habría concentrado en el recinto para intentar impedir la ejecución de la orden judicial. En el lugar también fue encontrada una bombona de gas en la zona de ingreso al área en disputa.

REPRESENTANTES SE PRONUNCIAN

Representantes de la comunidad educativa señalaron que los estudiantes no podían disponer libremente del espacio deportivo fuera del horario escolar. Asimismo, indicaron que deben pagar para acceder a otros espacios recreativos debido a la falta de áreas disponibles.

La evacuación se desarrolló con presencia policial y personal de seguridad. Las autoridades educativas buscan recuperar el área para su uso por parte de los estudiantes.