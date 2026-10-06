Senamhi: temperatura en Lima podría llegar hasta los 28 °C

Las temperaturas continuarán elevándose en los próximos días y podrían alcanzar los 28 °C en algunos sectores de Lima Metropolitana. Según especialistas del Senamhi, las zonas de Lima Este, como La Molina, ya registraron valores cercanos a esta cifra, mientras que otros distritos de la capital llegaron hasta los 27 °C.

El incremento también se presenta en otras regiones del país. En la costa norte, especialmente en Tumbes y Piura, las temperaturas ya superaron los 35 °C. En Lima, los distritos ubicados hacia el norte y las zonas más alejadas del litoral, como Carabayllo y Lima Este, podrían registrar entre 27 °C y 28 °C durante estos días.

El Senamhi señaló que estas condiciones podrían mantenerse hasta el 9 de octubre, aunque entre el 8 y 9 de octubre podrían presentarse algunas lloviznas localizadas debido al incremento de los vientos provenientes del sur. A esta situación se suma una elevada radiación ultravioleta: en Lima se vienen registrando índices de 12 y 13, mientras que en la región andina podrían alcanzar valores de 15 y 16, considerados extremadamente altos.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Ante este panorama, los especialistas recomendaron evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En caso de salir durante ese horario, aconsejaron permanecer bajo sombra y utilizar protector solar, lentes de sol, sombrero de ala ancha y ropa de manga larga para reducir los efectos de la radiación ultravioleta.