Susana Saldaña anuncia sus primeras medidas para La Victoria

La Victoria se prepara para una nueva etapa tras la elección de Susana Saldaña como virtual alcaldesa del distrito. La nueva autoridad asumirá la gestión de una jurisdicción marcada por el peso comercial de Gamarra, pero también por problemas de inseguridad, mafias, informalidad y brechas sociales que esperan ser atendidos desde el primer día.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Saldaña aseguró que su gestión marcará un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en gobernar el distrito. Entre sus primeras acciones anunció la preparación de su equipo técnico y ordenanzas, además de una intervención contra la inseguridad y las mafias que afectan a distintas zonas del distrito y al emporio comercial de Gamarra. “La inseguridad, hay que derrotarla, sabemos cómo hacerlo”, afirmó.

Para enfrentar la delincuencia, Saldaña anunció la construcción de cuatro o cinco centrales C5 mediante proyectos de Obras por Impuestos, con vigilancia integrada entre la Policía, la municipalidad, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Una de ellas estaría dedicada a San Cosme y El Pino y otra a Gamarra. También planteó culminar la iluminación LED del distrito y recuperar el parque Canepa, cuya concesión, según señaló, venció el 18 de enero. “Yo me voy a dedicar no solo a recuperar el Parque Canepa, a recuperar todos los espacios mal concesionados”, sostuvo.

La virtual alcaldesa también anunció medidas para limpiar la municipalidad de posibles actos de corrupción y revisar los perfiles de los trabajadores. “Derechito, a la primera te vas. Y no solamente te vas, te voy a pasar con tu cartita a la Contraloría y tu cartita al Ministerio Público para que te investiguen”, afirmó. Además, planteó ordenar los mercados, liberar los espacios públicos ocupados y brindar seguridad, limpieza, capacitación y acompañamiento a los comerciantes y emprendedores del distrito.

IMPULSAR TURISMO EN EL DISTRITO

Saldaña también anunció una ruta turística y gastronómica para poner en valor lugares históricos de La Victoria y atraer visitantes más allá de Gamarra. En materia social, señaló que buscará cerrar brechas en zonas vulnerables como San Cosme y El Pino, donde identificó problemas de pobreza, anemia y tuberculosis, además de mejorar pistas, veredas y muros de contención. Sobre el impacto del Fenómeno de El Niño en Gamarra, pidió al Gobierno central medidas concretas como créditos baratos y compras de uniformes a las MYPE, para evitar mayores pérdidas en el sector textil.