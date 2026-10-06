Municipalidad de Lima repondrá geomallas dañadas por incendio en la Costa Verde

El incendio registrado en los acantilados de Miraflores dañó parte de las geomallas que protegían este sector de la Costa Verde. Como consecuencia, alrededor de 1000 metros cuadrados quedaron sin esta estructura de contención, generando preocupación ante eventuales desprendimientos.

Las geomallas cumplen la función de contener piedras, rocas y otros materiales que podrían caer desde los acantilados hacia la parte baja de la vía. Sin esta protección, un deslizamiento podría alcanzar la zona por donde circulan vehículos.

Ante esta situación, la Municipalidad de Lima anunció que iniciará próximamente la reposición de las estructuras afectadas. El proceso de contratación se encuentra en su etapa final y se prevé otorgar la buena pro este jueves.

La obra contempla una inversión de 2 millones de soles, monto que será asumido por la Municipalidad de Lima. Además de la instalación de las nuevas geomallas, se contempla recuperar progresivamente la vegetación del sector, debido a que las enredaderas contribuyen a reforzar esta zona de los acantilados.

REDUCIR RIESGOS

Mientras culmina este proceso, el tramo afectado permanece parcialmente expuesto. Las autoridades deberán completar la reposición de la protección para reducir el riesgo de desprendimientos hacia la parte baja de la Costa Verde.