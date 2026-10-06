Cuatro detenidos habrían amenazado a policías durante intervención en SMP

Cuatro personas fueron detenidas durante una intervención de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, luego de que, según la Policía, habrían amenazado y enfrentado a los agentes durante el operativo realizado en San Martín de Porres.

La intervención se inició cuando los efectivos detectaron a los sujetos en actitud sospechosa junto a un mototaxi celeste. Al intentar ingresar al inmueble donde se encontraban, los intervenidos habrían utilizado un can para impedir el acceso de los policías.

Uno de los agentes resultó herido durante el operativo y posteriormente pasó por una evaluación médico legal. El certificado determinó la presencia de lesiones traumáticas recientes compatibles con mordeduras en el brazo y la pierna.

TALLER MECÁNICO

Durante el registro del inmueble, que también funcionaba como taller mecánico para vehículos menores, la Policía encontró sustancias ilícitas, un revólver calibre 28 reportado como robado y una granada antidisturbios de uso policial.

Los cuatro intervenidos, quienes mantienen un vínculo familiar y cuentan con antecedentes policiales, permanecen detenidos en San Martín de Porres. Las diligencias continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.