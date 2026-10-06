Lima afronta ola de calor y niveles extremos de radiación UV

Una ola de calor afecta a Lima y distintas regiones del país, con temperaturas que podrían superar los 35 °C en algunos puntos del territorio nacional. A este escenario se suman niveles de radiación ultravioleta considerados extremadamente altos.

Según el reporte mencionado de Senamhi, se emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas, con intensidad de moderada a extrema, para regiones como Lima, Callao, Áncash, Arequipa, Ica, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, entre otras.

En Lima, los niveles de radiación presentan variaciones dependiendo del distrito, con registros más elevados en sectores de Lima Este y Lima Oeste. El periodo de mayor exposición se concentra entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde.

Estas condiciones se prolongarían entre el 6 y el 9 de octubre y estarían relacionadas con la persistencia de condiciones asociadas al Fenómeno El Niño en las costas peruanas. De acuerdo con las proyecciones citadas del ENFEN, este escenario climático podría extenderse hasta el otoño de 2027.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Ante las altas temperaturas y la intensa radiación, las autoridades recomiendan adoptar medidas de protección para reducir la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.