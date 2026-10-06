Sube el precio del combustible en algunos grifos de Lima y Callao

El precio de los combustibles continúa generando preocupación entre los conductores. En un recorrido por grifos del Callao, San Miguel y Jesús María, se encontró que el diésel bordea los 28 soles por galón, mientras que algunas gasolinas se acercan a los 25 soles.

Para quienes trabajan diariamente al volante, el incremento representa un mayor gasto. Un conductor señaló que antes destinaba alrededor de 20 soles interdiarios para combustible, pero ahora debe gastar casi el doble. En el caso de la gasolina, indicó que su gasto semanal pasó de entre 30 y 40 soles a unos 60 o 70 soles.

Los transportistas también enfrentan dificultades para trasladar este aumento al precio del servicio. Otro conductor explicó que los pasajeros tampoco pueden asumir un incremento en las tarifas debido a su propia situación económica.

ESPECIALISTA OPINA

El economista Alejandro Indacochea explicó que Perú produce entre 30 mil y 40 mil barriles de petróleo diarios, mientras que la demanda supera los 200 mil barriles, por lo que una parte importante debe ser importada a precios del mercado internacional. Según el especialista, cuando aumenta el precio internacional del petróleo, también se incrementa el costo de importación y este impacto termina reflejándose en el precio de los combustibles.