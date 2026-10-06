BTS en Lima: Fiscalía inspecciona Estadio San Marcos antes de conciertos

A un día del primero de los tres conciertos de BTS en Lima, la Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro inspeccionó el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para verificar las condiciones de seguridad del recinto. La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Luis Antonio Torres Tapia y forma parte de las acciones preventivas ante la llegada de miles de seguidores.

Durante el recorrido se revisaron la tribuna sur, el escenario 360 y el campo deportivo, cuya superficie supera los 13 470 metros cuadrados. Las autoridades evaluaron la resistencia de las estructuras, la distribución de los accesos, los espacios destinados a personas con discapacidad y las zonas estratégicas para la atención de emergencias y evacuación.

El estadio cuenta con un aforo superior a 52 mil personas, por lo que también se dispuso un operativo en los alrededores. Un total de 50 brigadistas y fiscalizadores permanecerán en la zona durante las tres jornadas, en coordinación con la Región Policial Lima y la División de Tránsito de la PNP. Además, se confirmó que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas ni la instalación de campamentos en la vía pública.

RECOMENDACIÓN A LOS ASISTENTES

La Fiscalía también alertó a los seguidores sobre el riesgo de adquirir entradas falsas, duplicadas o de procedencia informal, y recomendó utilizar únicamente canales seguros. Las medidas buscan prevenir delitos como estafas, disturbios, lesiones y suplantación de identidad, y garantizar que los conciertos de BTS, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, se desarrollen con seguridad y orden.