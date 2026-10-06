Nuevas imágenes del ataque a balazos contra hombre en Villa María del Triunfo

Nuevas imágenes revelan los momentos previos al ataque a balazos contra un hombre en Villa María del Triunfo. En el registro se observa cómo dos sujetos llegan a una calle de Nueva Esperanza y avanzan por la zona mientras mantienen contacto con un tercer individuo.

Según la investigación policial, este último sujeto habría cumplido el papel de “campana” y sería quien ubicó a la víctima. En las imágenes se aprecia cómo realiza varias señales con una bolsa y establece contacto con los otros dos hombres antes de que llegue el objetivo.

SE DIERON A LA FUGA

Posteriormente, la víctima aparece a bordo de un taxi y es entonces cuando se habría producido el ataque. La Policía sostiene que uno de los sujetos habría efectuado los disparos, mientras que el otro habría cumplido funciones de seguridad. Tras la agresión, los involucrados escaparon en una mototaxi.

El vehículo permitió a los agentes avanzar con la identificación de los sospechosos. Adriano Campos, de 19 años; Manuel John, de 18; y Alexander Anaya fueron detenidos cuando presuntamente se preparaban para cometer otro hecho delictivo. La Policía informó que durante la intervención les encontraron un arma de fuego, municiones y droga.