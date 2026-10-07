Chanchamayo: siete personas resultan heridas tras accidente entre combi, moto y mototaxi

Un accidente de tránsito en Chanchamayo dejó siete personas heridas, entre ellas menores de edad y madres de familia, luego de que una combi descendiera a gran velocidad por una pendiente y chocara contra dos vehículos menores.

Según las imágenes, la combi impactó primero contra una motocicleta en la que viajaban dos personas y luego contra una mototaxi que trasladaba pasajeros. Debido a la fuerza del impacto, ambos vehículos fueron arrastrados varios metros junto con sus ocupantes.

Tras el accidente, personal de Serenazgo trasladó a los heridos al Hospital Julio César Demarini Caro. Dos de los menores fueron dados de alta, mientras que otro permanece internado y su estado de salud es delicado.

Daniel Silva Vázquez, padre de tres de los menores afectados, informó que dos de sus hijos, Dana e Ismaelia, ya fueron dados de alta. Sin embargo, su esposa presenta un traumatismo encéfalo craneano y su menor hijo Abraham sufrió fracturas en ambos fémures.

El padre solicitó a las autoridades de salud que su hijo sea trasladado a un hospital de mayor complejidad, debido a que requiere atención especializada por la gravedad de sus lesiones.

INVESTIGACIONES

Representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional acudieron al hospital para continuar con las investigaciones y determinar las circunstancias del accidente y las responsabilidades correspondientes.