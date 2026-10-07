Más de 5 mil peruanos tienen nombres alusivos a BTS, según Reniec

Más de 6 mil peruanos tienen nombres relacionados con integrantes y elementos vinculados a la agrupación surcoreana BTS, de acuerdo con información compartida por Reniec.

Entre los nombres registrados figuran Kim, con 3,203 personas; Jin, con 1,229; Violet, asociado al color representativo de la banda, con 976; Jimin, con 143 peruanos; V, 362 personas; Army, 49 peruanos; Bora, 14 personas; JHope, 14 personas; Suga, 6; J-Hope, 1 y Arirang, 1. También aparecen otros nombres alusivos a la agrupación y a su comunidad de seguidores.

Según el reporte, la mayoría de las personas registradas con estos nombres tiene entre uno y tres años de edad, aunque también existen algunos casos de niños de cinco, seis y siete años. Asimismo, se indicó que la mayoría de los padres que eligieron estos nombres tiene menos de 40 años.

EXPECTATIVA POR LLEGADA DE BTS

La información fue difundida en el marco de la expectativa generada por la llegada de BTS al Perú. La agrupación surcoreana tiene programadas presentaciones en el estadio San Marcos. Reniec señaló que estos nombres se han registrado durante los últimos años y que la cantidad podría incrementarse en los próximos meses.