Capturan a ciudadano colombiano con alerta roja de Interpol

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el Cercado de Lima a un ciudadano colombiano que tenía una alerta roja de Interpol y órdenes de captura internacionales por los presuntos delitos de homicidio y tráfico de armas.

Según informó el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, el detenido habría llegado al Perú tras fugar de un establecimiento penitenciario en Colombia y presuntamente buscaba establecer una base de operaciones para una organización criminal internacional.

El sujeto fue ubicado en la zona de Los Cipreses, cerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante la intervención, los agentes encontraron presuntas pastillas de éxtasis, una prensa manual e insumos que serían utilizados para su elaboración, además de un arma de fuego, una réplica y municiones de diversos calibres.

ACTIVIDADES DE EXTORSIÓN

La Policía también informó que el teléfono celular del detenido habría sido utilizado en actividades de extorsión contra transportistas de distritos de Lima Sur. Según las investigaciones, el equipo figuraría en denuncias reservadas relacionadas con este delito.

De acuerdo con Interpol, el ciudadano colombiano sería presunto integrante de la organización criminal denominada “Cordillera”, con operaciones en Pereira, Colombia. Las autoridades lo vinculan preliminarmente con delitos como sicariato, trata de personas y tráfico de drogas. Durante el operativo también fue intervenido un ciudadano de nacionalidad francesa, quien, según la hipótesis policial, podría haber cumplido funciones de seguridad del colombiano.