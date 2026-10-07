Surquillo: aumento de precios de alimentos afecta a negocios de comida y eleva costo del menú

El incremento en los precios de los alimentos viene afectando a los negocios de comida del mercado número 2 de Surquillo. Comerciantes señalan que los mayores costos han reducido sus márgenes de ganancia y podrían obligarlos a incrementar el precio del menú.

Angélica Huertas, propietaria de un negocio de comida, explicó que desde hace más de un mes ha registrado aumentos en productos como verduras, carne, azúcar y menestras. Según indicó, esta situación ha elevado el costo de preparación de sus platos.

La comerciante señaló que actualmente el menú tiene un precio de 16 soles y que, de continuar el incremento de los costos, podría subir como mínimo un sol, aunque manifestó que busca mantener los precios para no afectar el presupuesto de sus clientes.

MAYOR INVERSIÓN

Huertas detalló que su inversión pasó de aproximadamente 2 mil a 2 mil 500 soles. También indicó que el precio de la carne puede variar hasta en tres soles por kilogramo y que otros productos, como la papa, también han registrado incrementos.

La comerciante atribuyó parte del aumento de los precios a los mayores costos de producción y transporte. Explicó que el incremento del combustible también repercute en los fletes y, finalmente, en el precio de los productos que llegan a los mercados.