Empresas de transporte evalúan medidas tras nuevos ataques contra buses

Las empresas de transporte evalúan nuevas medidas de seguridad luego de registrarse tres ataques contra unidades en lo que va de octubre. El último hecho ocurrió contra un bus de la empresa Santo Cristo, conocida como 10E, que fue alcanzado por varios disparos en Pachacámac.

Julio Bretoneche, vocero de transportistas, señaló que existe preocupación debido a que los recientes ataques se habrían producido sin amenazas previas, lo que dificulta adoptar medidas preventivas o iniciar negociaciones. Añadió que uno de los hechos registrados durante el último mes dejó a un conductor fallecido.

El representante indicó que las empresas sostendrán una reunión este viernes para analizar la situación y definir las acciones que podrían adoptar. Asimismo, señaló que mantienen coordinaciones con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Bretoneche explicó que los ataques no solo ponen en riesgo a los conductores, sino también a los pasajeros que utilizan las rutas donde se han registrado estos hechos.

EVENTUAL HUELGA

Respecto a la posibilidad de realizar una huelga de transporte, señaló que por el momento no existe una decisión. Explicó que primero deberán reunirse las empresas y evaluar las distintas propuestas antes de determinar qué medidas tomarán.