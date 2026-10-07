¡Golpe al bolsillo! Sube precio de frutas y verduras por fenómeno El Niño

El precio de diversas verduras y frutas continúa aumentando en el mercado Lobatón, en el distrito de Lince, donde comerciantes reportaron nuevas variaciones en los últimos días. Entre los productos que registran incrementos se encuentran el choclo, la zanahoria, el tomate, la cebolla y la arveja, situación que viene afectando tanto a vendedores como a las familias que acuden diariamente a realizar sus compras.

El choclo, que días atrás se ofrecía a 3.50 soles por unidad, ahora cuesta 4.50 soles y las unidades de mayor tamaño llegan a 5 soles. Según una comerciante, el incremento estaría relacionado con la poca entrada de producto y la falta de cosecha. La zanahoria también subió y actualmente puede llegar a 5 soles, mientras que el tomate se ofrece desde 6 soles por kilo, dependiendo de su tamaño y calidad.

En el caso de otros productos, la cebolla se mantiene alrededor de los 4 soles, mientras que la arveja alcanza los 10 soles por kilo. Entre las frutas, la maracuyá registra un incremento y llega a 8 soles el kilo. En contraste, la papaya se mantiene en 5 soles, la piña en 4 soles y los plátanos orgánicos se venden a cinco unidades por 4 soles.

GOLPE AL BOLSILLO

Esta situación también obliga a los consumidores a modificar sus hábitos de compra. Una ama de casa señaló que la cebolla pasó de costar entre 2 y 3 soles a 4 soles, por lo que ahora debe reducir la cantidad de productos que lleva para preparar sus alimentos. Los comerciantes explican que la menor disponibilidad de mercadería y la reducción de las cosechas estarían influyendo en los precios, mientras esperan que el abastecimiento se normalice en los próximos días.