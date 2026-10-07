SJL: asesinan a hombre mientras observaba partido de fulbito

Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos mientras observaba un partido de fulbito en una losa deportiva del conjunto habitacional Los Jardines, en San Juan de Lurigancho. La víctima había llegado al lugar, como acostumbraba hacerlo después de su jornada laboral, para distraerse y observar el encuentro que disputaban algunos menores de edad.

Según el reporte, los atacantes llegaron a bordo de un vehículo, descendieron y dispararon aproximadamente nueve veces contra el hombre. Tras el ataque, sus familiares llegaron al lugar e intentaron auxiliarlo, pero la víctima no logró sobrevivir a las heridas provocadas por los proyectiles.

Las primeras investigaciones apuntan a que el fallecido se dedicaría al préstamo de dinero, por lo que la Policía no descarta que el crimen esté relacionado con el cobro de estos préstamos. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por las investigaciones. Dos cámaras de seguridad, una ubicada frente a la cancha y otra perteneciente a un negocio cercano, podrían aportar información clave para identificar a los responsables y establecer cómo llegaron y huyeron del lugar.

INVESTIGAN CRIMEN

Agentes de la comisaría de la zona acudieron para asegurar el área y facilitar las diligencias correspondientes. Los vecinos cuestionaron la falta de presencia policial y de serenazgo en el sector, considerado de escasa vigilancia, y pidieron mayor seguridad para evitar nuevos hechos de violencia. El caso quedó en manos de las autoridades, que buscan esclarecer el móvil y ubicar a los autores del asesinato.