Familia pide traslado a Lima de policía herido en Puerto Maldonado

La familia del suboficial de tercera Jacson Nima Zeta pidió su inmediato traslado a Lima, luego de que el agente resultara gravemente herido durante un operativo policial contra presuntos mineros ilegales en Madre de Dios. El efectivo recibió un impacto de bala en la cabeza y permanece internado en una unidad de cuidados intensivos, mientras sus padres viajaron desde Piura al enterarse de lo ocurrido a través de las redes sociales.

El operativo dejó también como saldo la muerte del suboficial técnico de tercera Joel Ríos, cuyo cuerpo fue trasladado a Lima. De acuerdo con la información difundida, ambos agentes fueron evacuados inicialmente en la tolva de una camioneta hacia un establecimiento de salud, en un trayecto que habría tomado aproximadamente tres horas. La familia cuestionó que no se haya activado, según su versión, un traslado médico inmediato y especializado para el agente herido.

Los padres del policía señalaron que desconocían que su hijo participaría en la intervención y reclamaron información oficial sobre su estado de salud. Asimismo, solicitaron la intervención del Ministerio del Interior y del alto mando policial para garantizar su atención y evaluar un eventual traslado aéreo a Lima, donde pueda recibir tratamiento especializado debido a la gravedad de la lesión.

CUESTIONAN OPERATIVO

El abogado que acompaña a la familia cuestionó las condiciones en las que se habría desarrollado el operativo y afirmó que, según su versión, no se habría contado con suficiente personal ni con un adecuado plan de evacuación médica. Estas afirmaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades. Mientras tanto, la familia permanece a la espera de información sobre el estado del suboficial y exige que se garantice su atención médica y se determinen las responsabilidades correspondientes.