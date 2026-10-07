Balean vivienda de comerciante en el Rímac: atentado sería por cobro de cupos

Un nuevo caso de presunta extorsión alarmó a los vecinos del jirón Tumbes 274, en el distrito del Rímac, luego de que un sujeto disparara contra la vivienda de una comerciante del mercado Chira. El ataque ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, cuando el delincuente ingresó al vecindario y llegó hasta el inmueble pese a las rejas de seguridad.

Según testigos, el atacante realizó cuatro disparos contra la vivienda y posteriormente dejó una nota extorsiva que contenía un número telefónico. La familia afectada decidió no brindar declaraciones ante las cámaras, mientras agentes policiales acudieron al lugar para recoger evidencias y verificar la escena del atentado.

Los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona y señalaron que los robos también son frecuentes, especialmente en los alrededores de la avenida Tacna. Asimismo, denunciaron que sujetos aprovechan el momento en que los vehículos se detienen para cometer asaltos, por lo que solicitaron mayor presencia policial durante el día y la noche.

INVESTIGAN ATENTADO

El caso quedó a cargo de la comisaría El Manzano. Hasta el momento, se desconoce a qué organización criminal pertenecería el responsable del ataque, aunque la Policía ya habría iniciado las investigaciones para identificarlo. Las autoridades analizan la nota dejada en el lugar y otras evidencias para determinar el móvil del atentado.