Capturan a alias “Loco Joe” en Argentina: sería el cabecilla de “Los Chimbotanos”

Alias “Loco Joe”, identificado como Joe Luis Marín, fue capturado en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. El sujeto es señalado por la Policía Nacional del Perú como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Chimbotanos”, que habría extendido sus actividades delictivas por diversos sectores de Lima Norte, entre ellos Comas, Carabayllo, San Martín de Porres y Los Olivos.

Marín contaba con una notificación roja de Interpol y era buscado por la justicia peruana por el presunto delito de sicariato. Según las investigaciones policiales, habría continuado dirigiendo operaciones criminales desde Brasil, pese a encontrarse fuera del territorio peruano. Durante su intervención en Argentina, además, habría intentado ocultar su identidad utilizando el documento de un ciudadano peruano que falleció en un hecho de sicariato en noviembre de 2024.

Las autoridades también investigan su presunta participación en diversos ataques vinculados a una disputa por el control criminal de Lima Norte. Entre los casos atribuidos a “Loco Joe” se encuentra el asesinato de una mujer ocurrido en septiembre del año pasado, cuando viajaba en una camioneta junto a sus dos menores hijos en Comas. Asimismo, se le relaciona con el ataque contra alias “Pichón”, pareja de la víctima, ocurrido meses después en Carabayllo.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

La captura fue posible gracias al trabajo de inteligencia transnacional y la cooperación entre las autoridades policiales de Perú, Argentina y Brasil. Actualmente, el detenido se encuentra a disposición de las autoridades judiciales argentinas mientras continúa el proceso de extradición hacia el Perú, donde deberá responder por las investigaciones que pesan en su contra y por su presunta vinculación con diversos hechos criminales.