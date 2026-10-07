Era buscado en 196 países: cae colombiano condenado a 50 años de prisión en su país

Un ciudadano colombiano identificado como Juan Alejandro Galeano, de 37 años, fue detenido en el Cercado de Lima tras ser ubicado por agentes de la Policía Nacional con apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). El extranjero contaba con una notificación roja de Interpol y era buscado internacionalmente por la justicia de su país, donde afronta una condena de 50 años de prisión.

Durante la intervención, las autoridades incautaron una importante cantidad de pastillas de éxtasis que, según las investigaciones, presuntamente serían comercializadas en bares y conciertos. Asimismo, se encontró un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar extorsiones contra transportistas, por lo que los agentes vienen analizando la información contenida en el dispositivo.

Galeano es señalado por Interpol como presunto integrante de “La Cordillera”, una organización criminal que opera en Colombia y que estaría vinculada a delitos como sicariato y extorsión. Las autoridades peruanas también investigan su posible participación en el robo de ocho kilos de oro ocurrido el pasado 22 de marzo en la Costa Verde, debido a su presunta vinculación con un arma de fuego relacionada con ese caso.

EVALUARÁN SU EXTRADICIÓN

El detenido habría sido intervenido cuando estaba a punto de trasladarse a otro inmueble junto a un ciudadano francés. Según la Policía, su captura permitió evitar que pudiera establecer una estructura criminal en territorio peruano. Las autoridades esperan ahora la audiencia correspondiente, en la que se definirá el proceso judicial para su eventual extradición a Colombia, donde deberá responder por las condenas y acusaciones que pesan en su contra.