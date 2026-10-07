Audios revelan cómo sicarios coordinaban ataque contra chofer

Dos grupos criminales que, según la Policía, estarían vinculados a la extorsión de empresas de transporte en el Callao recibieron un golpe con la captura de presuntos sicarios menores de edad. Las investigaciones permitieron recuperar grabaciones de llamadas en las que se habrían impartido órdenes para atacar a conductores.

AUDIOS

Uno de los audios corresponde al ataque registrado el 28 de septiembre en la avenida La Paz, contra una combi que cubría la ruta Venezuela. Durante el atentado, el conductor y una pasajera resultaron heridos.

Según la Policía, el presunto autor de los disparos sería un adolescente de 17 años, conocido con el alias de “Bebacho”. En el mismo caso fue detenida una mujer identificada con el alias de “Hellen”, quien habría abordado la unidad haciéndose pasar por pasajera y sería la voz femenina registrada en uno de los audios.

Otro de los hechos investigados ocurrió el 2 de octubre, cuando dos menores de 13 y 17 años habrían utilizado una bicicleta para acercarse a un conductor de combi de 60 años que cubría la ruta Argentina-Lima y dispararle. Uno de los adolescentes, conocido como “Muelas”, fue internado en Maranguita, mientras que el otro fue entregado a sus familiares y representantes legales.

La Policía informó que los menores intervenidos por estos hechos tienen entre 13 y 17 años y serían identificados con los alias de “Bastián”, “Muelas” y “Bebacho”. El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que las organizaciones criminales estarían utilizando a menores de edad debido al tratamiento legal que reciben. En el caso de “Bebacho”, las autoridades judiciales deberán determinar si será internado en un centro juvenil.