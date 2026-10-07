Congestión vehicular y cierre de calles por primer concierto de BTS

El concierto de BTS generó el cierre y restricción de algunas vías cercanas al estadio San Marcos, como parte del plan de seguridad y tránsito implementado por la Municipalidad de Lima y la Policía.

Entre las vías restringidas se encuentra la avenida Amézaga, mientras que en los alrededores del recinto se desplegó personal policial y agentes de tránsito para controlar la circulación vehicular.

El concierto comenzó a las 8 de la noche y estaba previsto que culminara a las 11 de la noche. Debido a las restricciones, las calles y avenidas que permanecieron habilitadas registraron una mayor carga vehicular.

MAMÁS ARMY

En los alrededores de la puerta número 8 del recinto, familiares también se concentraron para esperar a los asistentes al espectáculo. Entre ellos se encontraban las denominadas “mamás ARMY”, madres que acompañaron a sus hijos durante la jornada y que también manifestaron ser seguidoras de la agrupación surcoreana.