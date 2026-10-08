Policía en retiro fue asesinado a balazos en SMP: se resistió al robo de su moderna camioneta

Según se conoció, un policía en situación de retiro fue asesinado anoche a balazos en San Martín de Porres (SMP). La víctima estaba dentro de su moderna camioneta en el cruce de las avenidas Santamayo y Los Sauces, cuando fue interceptada por ladrones.

Trascendió que la víctima, Marcelino Y. (63), se resistió al robo de su vehículo, provocando que los delincuentes dispararan varias veces contra la camioneta. Ante el ataque, el policía en retiro utilizó una pistola para repeler a los sujetos, desatándose una balacera.

TRANSEÚNTE HERIDO

El policía en retiro terminó tendido en el piso junto a su camioneta, en cuyo interior los agentes encontraron una pistola. Las autoridades buscan determinar cómo se desarrolló el violento suceso y establecer la identidad de los responsables del crimen.

La balacera también dejó un transeúnte herido, cuya identidad se mantiene en reserva. El hombre fue llevado inmediatamente por los vecinos al hospital Luis Negreiros, donde quedó internado y recibe atención especializada por sus lesiones de consideración.