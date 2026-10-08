Repartidor de gas fallece tras explosión en restobar de Los Olivos

Luis Fernández Chumbe, repartidor de balones de gas, falleció luego de permanecer más de dos semanas hospitalizado tras sufrir graves quemaduras durante una explosión registrada en un restobar ubicado en la cuadra 12 de la avenida Los Alisos, en Los Olivos.

El trabajador se encontraba en una zona cercana a la cocina cuando se produjo la explosión. Tras el incidente, salió por el techo del establecimiento y fue auxiliado por agentes de la Policía y Serenazgo. Inicialmente fue trasladado al Hospital Negreiros y posteriormente al Hospital Almenara, donde falleció.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

La causa de la explosión continúa en investigación. Entre las hipótesis mencionadas se encuentran una posible fuga de gas o un problema relacionado con la instalación del balón. La administradora del establecimiento habría señalado que, tras la explosión, una puerta metálica se cerró y el trabajador habría quedado atrapado, por lo que escapó por el techo.

Familiares de la víctima llegaron desde distintas provincias para exigir que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se determinen las responsabilidades correspondientes. Asimismo, señalaron que el local ya habría registrado incidentes anteriores relacionados con el fuego.