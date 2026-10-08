Adulto mayor fue golpeado en casa de apuestas en SMP

Un adulto mayor de aproximadamente 76 años fue agredido dentro de una casa de apuestas ubicada en la zona de Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres. Según testigos, el hombre se encontraba en el establecimiento cuando otro sujeto ingresó y, tras una breve discusión, comenzó a golpearlo.

La agresión habría continuado cuando el adulto mayor se encontraba en el suelo. Según informó su familia, el hombre sufrió una fractura en la mandíbula, lesiones en las costillas y otras partes del cuerpo, por lo que permanece internado en un hospital. El hecho generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes señalaron que el adulto mayor era conocido por frecuentar las calles del sector.

De acuerdo con los testigos, personal de seguridad intervino al presunto agresor y lo retuvo por algunos momentos, pero posteriormente habría sido liberado a pocos metros del lugar. Cuando algunos vecinos lo confrontaron, el sujeto negó haber participado en la agresión y luego abandonó la zona a bordo de una bicicleta. El propietario del establecimiento también fue consultado y señaló que no puede impedir el ingreso de clientes al local.

PRESENTARÁN DENUNCIA

La familia anunció que presentará la denuncia correspondiente para que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad del presunto agresor. La comisaría Laura Caller realiza las diligencias del caso, mientras se busca identificar plenamente al involucrado y conocer las circunstancias que desencadenaron el ataque contra el adulto mayor.