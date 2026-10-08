¿Qué protocolos se aplican en “Maranguita”? Cristian Solano lo explica

El exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, conocido como "Maranguita", Christian Solano, señaló que el sistema de justicia juvenil enfrenta una falta de personal que dificulta la supervisión permanente de los adolescentes internados.

En entrevista con 24 Horas, Solano explicó, mientras los estándares internacionales plantean un educador social por cada 10 adolescentes, en el contexto peruano habría aproximadamente 40 adolescentes por supervisor.

El especialista sostuvo que esta situación dificulta mantener una vigilancia constante en espacios como patios, pabellones, duchas y dormitorios. Añadió que una dotación adecuada de personal permitiría mejorar las labores de supervisión y seguridad.

PROTOCOLOS

Respecto a una presunta agresión sexual reportada en el centro, Solano explicó que el protocolo contempla separar de inmediato a los adolescentes involucrados y comunicar el hecho a las autoridades correspondientes. También indicó que deben intervenir la Policía y el Ministerio Público, además de informarse a la familia de la presunta víctima.

Finalmente, Solano precisó que la presunta agresión sexual daría lugar a una investigación independiente de la causa principal que ya afronta el adolescente involucrado.