Chorrillos: combi cae sobre vivienda y destruye parte de la pared y el techo

Una combi cayó desde la parte alta de una pendiente y terminó sobre una vivienda ubicada en la zona de Buenos Aires, en el distrito de Chorrillos. El accidente, ocurrido alrededor de las 10:40 de la noche, destruyó parte de una pared y del techo del inmueble, además de dañar una sección de la baranda de seguridad situada en la vía superior.

La propietaria contó que se encontraba durmiendo cuando escuchó un fuerte impacto que la hizo pensar que se trataba de un terremoto. Según relató, su esposo también se encontraba en la vivienda y sufrió lesiones a consecuencia del incidente. La mujer aseguró que es la primera vez que ocurre un accidente de estas características en el lugar.

De acuerdo con la información recogida en la zona, el vehículo habría caído luego de que fallara el freno de mano. La familia señaló que su vivienda quedó seriamente afectada y que su esposo presentaba lesiones en la cabeza y el rostro, por lo que su estado de salud generaba preocupación.

ESPERAN PRESENCIA DE AUTORIDADES

Hasta el cierre de este informe, la combi continuaba atrapada dentro del inmueble y no se observaba la presencia de personal municipal ni de equipos para retirar la unidad. Los vecinos y familiares esperan la intervención de las autoridades para evaluar los daños, asegurar la baranda deteriorada y coordinar el retiro del vehículo, así como la reparación de los daños.