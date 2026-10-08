Detienen a hermano de alcalde de Chavín de Huántar por balacera durante jornada electoral

Fue detenido en Lima por su presunta implicación en un enfrentamiento armado ocurrido el 4 de octubre en los exteriores de un local de votación.

Marco Tulio Montes, hermano del alcalde del distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, Áncash, fue detenido en Lima por su presunta implicación en un enfrentamiento armado ocurrido el 4 de octubre en los exteriores de un local de votación, donde murió un ciudadano y un policía resultó herido.

Según la información policial, el hecho se produjo durante un enfrentamiento entre simpatizantes de dos agrupaciones políticas. El fiscal superior Alfonso Barrenechea informó que durante el incidente se utilizaron armas de fuego y que el efectivo policial herido fue internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Huaraz.

En imágenes de cámaras de seguridad, Montes habría sido registrado portando un arma de fuego en las inmediaciones del colegio República de Honduras. Durante su declaración, el investigado reconoció haber realizado disparos al aire y afirmó que otras personas también dispararon. Además, señaló que el enfrentamiento involucró a simpatizantes de Perú Primero y Acción Popular.

INCAUTAN ARMAS

La información proporcionada por familiares de los agraviados contribuyó a ubicar al investigado. Durante la intervención, los agentes le incautaron un arma de fuego y se informó que contaba con licencia para su uso. Se esperaba que fuera trasladado a Áncash para continuar con las diligencias correspondientes.