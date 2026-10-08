"Los Mexicanos": liberan a tres investigados por extorsión a colectiveros

Tres personas investigadas por su presunta vinculación con la facción criminal denominada “Los Mexicanos” fueron puestas en libertad por decisión del Poder Judicial, pese a que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva en su contra por el presunto delito de extorsión.

Los tres intervenidos, dos peruanos y una venezolana, fueron detenidos el 25 de septiembre por agentes de la División de Investigación de Robos. Según la Policía, al menos 55 colectiveros informales que operaban entre el Cercado de Lima y Chorrillos habrían sido víctimas del cobro de cupos de S/70.

VÍNCULOS CON "JOTA"

De acuerdo con las investigaciones policiales, en la cuenta digital de la mujer se recibían depósitos superiores a S/2.000 diarios. Además, los agentes señalaron que encontraron conversaciones que presuntamente vincularían a los detenidos con el cabecilla conocido como alias “Jota”, quien estaría en México.

La captura de los sospechosos también fue difundida en las redes sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, hasta el momento del reporte, no se habían precisado las razones por las que el juzgado de Lima Centro rechazó el pedido de prisión preventiva.