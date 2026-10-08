Alias “El Loco Joe” operaba desde una favela en Brasil, según investigación policial

Según las investigaciones policiales, Joe Luis Marín, de 47 años, conocido como alias “Loco Joe” y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Chimbotanos”, habría coordinado extorsiones y otras actividades delictivas en el Perú desde una favela de Brasil. De acuerdo con las diligencias, el investigado se habría trasladado a territorio argentino luego de que la Policía peruana identificara la zona donde permanecía escondido.

Las pesquisas indican que los investigadores obtuvieron información clave tras la detención, a inicios de septiembre, de un hombre y una mujer en el distrito de Los Olivos, presuntamente vinculados con “Los Chimbotanos”. Los teléfonos celulares incautados contenían comunicaciones y audios que habrían permitido establecer contacto con Marín y conocer su presunta posición dentro de la organización criminal. Esta información habría contribuido a ubicar el lugar donde se refugiaba en Brasil.

De acuerdo con el informe, al ser intervenido en Argentina, Marín habría presentado una identidad falsa y asegurado llamarse Christian González. Sin embargo, los agentes de la Policía Federal Argentina verificaron sus datos y determinaron que se trataría de “El Loco Joe”. La identidad utilizada correspondería, según las investigaciones, a una víctima de homicidio ocurrido en noviembre de 2024. El reportaje también vincula a la organización con el asesinato de un taxista en Comas, crimen que habría estado relacionado con el cobro de extorsiones.

ASESINATO DE HONORIO SUYÓN

Las investigaciones también recuerdan el asesinato de Honorio Suyón Sandoval, ocurrido el 1 de enero de 2006 en la calle Bialardi, en Comas, cuando salía de celebrar el Año Nuevo con sus amigos. Según el testimonio citado en el reportaje, el conductor de un vehículo habría disparado contra la víctima tras una discusión. Más de dos décadas después de ese crimen, las autoridades iniciarían los procedimientos para la entrega de Marín a la justicia peruana, mientras continúan las diligencias sobre su presunta participación en actividades criminales.