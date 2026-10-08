Villa El Salvador: dos hombres son asesinados a balazos

Dos hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados a balazos en la urbanización Pachacámac, en el distrito de Villa El Salvador. El ataque ocurrió aproximadamente a las 3:00 p. m., cuando ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta.

Según testigos, un vehículo negro seguía a los hombres. En determinado momento, uno de los ocupantes descendió y disparó contra una de las víctimas. Luego, los atacantes persiguieron al segundo hombre hasta una esquina, donde también le dispararon.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y solicitaron apoyo de Serenazgo. Una de las víctimas fue trasladada en un patrullero a un hospital, pero llegó sin vida. El segundo hombre quedó tendido en la vía pública.

INVESTIGAN EL CASO

Los familiares y allegados de las víctimas llegaron al lugar, mientras que la Policía realizó el levantamiento de uno de los cuerpos. Hasta el momento del reporte, ambos hombres se encontraban en proceso de identificación.