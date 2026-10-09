Show de drones en Miraflores provoca congestión vehicular y malestar entre vecinos

La concentración de fanáticos de BTS en los alrededores de Larcomar, en Miraflores, provocó una fuerte congestión vehicular y malestar entre los vecinos. La gran cantidad de taxis y automóviles que llegó a la zona tras las actividades vinculadas a la agrupación surcoreana terminó bloqueando las vías cercanas durante varias horas.

Desde edificios ubicados en las avenidas Larco y Malecón Armendáriz, los residentes registraron extensas filas de vehículos y el constante sonido de las bocinas. Algunos denunciaron que no podían ingresar a las cocheras de sus propias viviendas y que debían esperar largos minutos, e incluso horas, pese a encontrarse cerca de sus domicilios.

A esta situación se sumó el cierre del puente peatonal de La Paz, que conecta Miraflores con Barranco. La restricción dificultó el desplazamiento de peatones y vehículos, y derivó parte del tránsito hacia calles residenciales que no estaban preparadas para soportar tal volumen de circulación.

Ante lo ocurrido, los vecinos exigieron un plan de contingencia vial más riguroso para futuras convocatorias multitudinarias. Además, recordaron que en noviembre del año pasado se registraron problemas similares en los alrededores durante las actividades previas a la final de la Copa Libertadores.