24 Horas Edición Central

09/10/2026

Los Olivos: delincuente amenaza con arma a escolar de 13 años para robarle su celular

La menor fue asaltada cuando compraba un helado antes de ir al colegio. Vecinos denuncian falta de vigilancia en la zona.



Una escolar de 13 años fue víctima de un violento asalto en el distrito de Los Olivos, cuando se detuvo a comprar un helado antes de dirigirse a su centro educativo. Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que dos sujetos llegaron en una motocicleta y uno de ellos descendió para interceptarla.

El delincuente amenazó a la menor con un arma de fuego y se la colocó a la altura del cuello para exigirle su celular. Tras apoderarse del equipo, regresó a la motocicleta y huyó junto a su cómplice, mientras la adolescente quedó conmocionada por lo ocurrido.

Vecinos alertan sobre inseguridad cerca de colegios

Residentes de la zona expresaron su preocupación por los constantes robos y señalaron que la falta de vigilancia genera temor entre las familias. Algunos padres indicaron que sienten preocupación al enviar a sus hijos al colegio ante el riesgo de que puedan convertirse en nuevas víctimas de la delincuencia.

Asimismo, los vecinos cuestionaron la presunta ausencia de personal de serenazgo y efectivos policiales en las calles. También advirtieron que cerca de un centro educativo y un parque se habrían producido otros robos contra escolares, por lo que pidieron reforzar el patrullaje y adoptar medidas para proteger a los menores.


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