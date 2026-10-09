Los Olivos: delincuente amenaza con arma a escolar de 13 años para robarle su celular

Una escolar de 13 años fue víctima de un violento asalto en el distrito de Los Olivos, cuando se detuvo a comprar un helado antes de dirigirse a su centro educativo. Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que dos sujetos llegaron en una motocicleta y uno de ellos descendió para interceptarla.

El delincuente amenazó a la menor con un arma de fuego y se la colocó a la altura del cuello para exigirle su celular. Tras apoderarse del equipo, regresó a la motocicleta y huyó junto a su cómplice, mientras la adolescente quedó conmocionada por lo ocurrido.

Vecinos alertan sobre inseguridad cerca de colegios

Residentes de la zona expresaron su preocupación por los constantes robos y señalaron que la falta de vigilancia genera temor entre las familias. Algunos padres indicaron que sienten preocupación al enviar a sus hijos al colegio ante el riesgo de que puedan convertirse en nuevas víctimas de la delincuencia.

Asimismo, los vecinos cuestionaron la presunta ausencia de personal de serenazgo y efectivos policiales en las calles. También advirtieron que cerca de un centro educativo y un parque se habrían producido otros robos contra escolares, por lo que pidieron reforzar el patrullaje y adoptar medidas para proteger a los menores.