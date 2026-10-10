BTS en Lima 2026: intenso tráfico vehicular en alrededores del estadio de San Marcos

Nuevamente, la presentación de la banda BTS vuelve a generar un intenso tráfico en los alrededores del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, provocando la molestia de los conductores y vecinos.

La avenida Óscar R. Benavides (Colonial) es una de las más afectadas por la congestión y los cierres viales. Los vehículos avanzan con dificultad y los choferes buscan alternativas para continuar sus recorridos.

ÚLTIMO CONCIERTO

Esta situación afecta a quienes utilizan la vía para trasladarse entre el Callao y otros sectores de Lima. Vecinos señalaron que caminan varias cuadras para subir a un bus o taxi debido a estos conciertos.

Desde este mediodía, miles de ARMY llegaron al recinto para hacer fila y ser las primeras en ingresar para disfrutar del tercer y último concierto de la banda surcoreana de k-pop en nuestra capital.