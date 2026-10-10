Mangomarca: delincuentes en moto asaltan a jóvenes y vecinos denuncian robos constantes

Dos jóvenes fueron víctimas de un asalto cuando regresaban a casa, alrededor de las 10 de la noche, en el parque Virgen del Carmen, ubicado en Mangomarca, San Juan de Lurigancho. Según las imágenes, dos sujetos a bordo de una motocicleta roja les cerraron el paso y uno de ellos persiguió a la joven para arrebatarle sus pertenencias.

Los residentes aseguran que estos hechos se repiten con frecuencia y que los delincuentes también utilizarían mototaxis para acercarse a sus víctimas y robarles celulares y otros objetos de valor.

Vecinos toman medidas ante la inseguridad

Una noche antes, otros sujetos habrían sido captados bajo una modalidad similar. En ese caso, un hombre logró escapar de los asaltantes, aunque dejó atrás el balón de gas que transportaba. Los vecinos señalaron que, pese a los gritos de auxilio, en ocasiones no hay personas cerca que puedan intervenir.

Ante los constantes robos, los habitantes instalaron cámaras de seguridad y reflectores para mejorar la iluminación y prevenir nuevos ataques. Sin embargo, aseguran que los delincuentes continúan operando en el sector y que incluso amenazarían a jóvenes, por lo que solicitan una respuesta urgente de las autoridades municipales y de la Policía Nacional.